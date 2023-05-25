В Омске на левом берегу продают недостроенный торговый центр

Фото: 2ГИС.

В Омске продают недостроенный торговый комплекс, который расположен напротив ТЦ «Мега». На данный момент на объекте только забиты сваи. Готовность здания составляет 9%.

По решению Арбитражного суда Омской области участок по бульвару Архитекторов был изъят и после этого снова выставлен на торги.

Мэрия Омска принимает заявки на участие 26 мая, с 10:00 и до 16:00. Торги проведут 4 июля. Объект незавершённого строительства готов на 9%. Площадь земельного участка — 12 тысяч квадратных метров. Шаг аукциона — 7 тысяч рублей. На участке разрешено возведение торговых комплексов и торговых центров.

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