Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров омского ХК «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов ушел в отставку. Он руководил клубом на протяжении пяти лет.

— Спортивное будущее нашего клуба сейчас остается в руках человека, который не понаслышке знает, что такое «Авангард». В руках человека, который живет хоккеем и всем сердцем болеет за «ястребов» 24 часа в сутки. Он – один из символов омского хоккея. Верю, что Антон Курьянов справится с этим вызовом. Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он? А вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой, — сказал Крылов.

Крылов, комментируя отставку, отметил, что сосредоточится на своих бизнес-проектах, которые бы не позволили ему уделять клубу столько внимания, если бы он остался в руководстве «Авангарда».

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