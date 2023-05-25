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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:11

На омской трассе поддоны грузовика слетели на скорости в движущуюся «легковушку»

В машине пострадали три человека
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба УМВД России по омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по омской области.

В омской Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали трое. Авария произошла послу полудня в Омском районе.

- Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Интернешнл» мужчина 1981 года рождения, двигаясь по автодороге «Омск - Большие Поля» со стороны города Омска, на 4 км допустил падение груза (поддон с газоблоками) на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Тойота Королла»», - передает пресс-служба ведомства.

В результате ДТП в больницу экстренно увезли 35-летнюю женщину, 34-летнего мужчину и 9-летнюю девочку из «Тойоты». По факту аварии проводят проверку.

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