Олеся Потапова покидает должность замминистра региональной политики Омской области

Фото: соцсети Олеси Потаповой

Должность замминистра региональной политики Омской области покидает Олеся Потапова. Об этом сообщает «Ом1» со ссылкой на собственные источники.

Вместо нее в кресло замминистра может сесть Ольга Боровская, которая сегодня руководит омским ЦУРом с февраля 2021 года.

Как отмечает издание, подтвердить или опровергнуть информацию обе фигурантки новостной повестки не смогли.

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