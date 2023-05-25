Олеся Потапова покидает должность замминистра региональной политики Омской области

Фото: соцсети Олеси Потаповой
Должность замминистра региональной политики Омской области покидает Олеся Потапова. Об этом сообщает «Ом1» со ссылкой на собственные источники.
Вместо нее в кресло замминистра может сесть Ольга Боровская, которая сегодня руководит омским ЦУРом с февраля 2021 года.
Как отмечает издание, подтвердить или опровергнуть информацию обе фигурантки новостной повестки не смогли.
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