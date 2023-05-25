В Омске продолжается комплексный ремонт дорог в рамках нацпроекта

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается комплексный ремонт городских магистралей. Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

- Для примера: ремонт автомобильной дороги по улице Серова — в границах проспекта К. Маркса (от бульвара Победы) и улицы Труда. Протяженность участка составляет 2,29 километра. Стоимость проекта 83,39 миллиона рублей, - напомнил градоначальник.

На этом объекте подрядчик уже произвел демонтаж и фрезерование дорожного полотна, почти уложена тротуарная плитка. Готовность объекта, как доложили мэру, 45%.

Между тем, продолжается ремонт участков дорог на дублёре улиц Волгоградской, Будеркина, Осьминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, Бородина, Вавилова и Интернациональной.

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