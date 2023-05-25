Работники мэрии Омска проверили сухой фонтан на улице Бударина

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сухой фонтан на улице Бударина проверили мэрии Омска. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Сергей Шелест.

- Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства провели ревизию сухого фонтана: разобрали съёмные части конструкции, убрали мусор, попавший внутрь, промыли и почистили форсунки, проверили исправность оборудования, - написал градоначальник.

Теперь подземная чаша наполнена водой, и фонтан продолжит радовать жителей города, а особенно маленьких омичей ежедневно с 9:00 до 22:00.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru