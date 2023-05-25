По требованию омской прокуратуры ликвидирована свалка возле озера Чередовое

Фото: прокуратура Омской области
Свалка возле озера Чередовое ликвидирована по требованию омской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
- Установлено, что ОАО «Российские железные дороги» исполнило решение суда в принудительном порядке с участием отдела судебных приставов по Ленинскому округу, - отметили в ведомстве.
Подчеркнем, что захламленная территория составил более 1 гектара недалеко от озера Чередовое. Место несанкционированного складирования принадлежало РЖД. Правда, зачастую на подобные участки свозят мусор омичи и представители местного предпринимательства.
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