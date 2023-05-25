Младший сержант Григорьев получил 5 лет условно за «самоволку» в Омске

Фото: телеграм-канал «2-й Восточный военный окружной суд»

В Омске за «самоволку» 5 лет условно получил младший сержант Сергей Григорьев. Об этом сообщает 2-й Восточный военный окружной суд.

- Военнослужащий, считая себя подлежащим увольнению с военной службы по окончанию срока контракта, обратившись к командованию с соответствующим рапортом и получив отказ в увольнении, 29 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть, - уточняют в пресс-службе суда.

Покинул часть военнослужащий 22 марта. А сейчас уже получил решение суда: лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 2 года. Приговор может быть еще обжалован.

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