В Омской области в Любино и Ингалинском сельском поселении сменились главы администраций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Депутаты советов поселений определились с главами двух населенных пунктов Омской области. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Главой Любинского городского поселения стала Инна Копцева. Женщина с 2014 года работала руководителем казённого учреждения Любинского района «Ресурсный информационно-методический центр в сфере образования».
Новый глава появился и в Ингалинском сельском поселении Большереченского района. Степана Дорошенко сменил Андрей Хиленко.
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