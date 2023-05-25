В Омской области в Любино и Ингалинском сельском поселении сменились главы администраций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты советов поселений определились с главами двух населенных пунктов Омской области. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Главой Любинского городского поселения стала Инна Копцева. Женщина с 2014 года работала руководителем казённого учреждения Любинского района «Ресурсный информационно-методический центр в сфере образования».

Новый глава появился и в Ингалинском сельском поселении Большереченского района. Степана Дорошенко сменил Андрей Хиленко.

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