Полицейский, ехавший домой с дежурства, помог омичам снять с перил моста женщину

Фото: УМВД России по Омской области

Накануне около 23:00 полицейский полка ППС полиции УМВД России по городу Омску Гарик Минасян ехал домой с дежурства.

Он увидел скопление людей и машин на одном из омских мостов. Оказалось, на месте развернулась целая спецоперация по спасению женщины.

- Подойдя ближе, увидел, что двое молодых людей удерживают женщину, пытающуюся спрыгнуть с моста. Она уже перекинула одну ногу через перила, и гражданам никак не удавалось вернуть ее обратно. Она активно сопротивлялась и вырывалась. Тогда старший сержант полиции взял инициативу в свои руки, он обхватил женщину и перетянул её на мост.

На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, которые оказали молодой женщине помощь.

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