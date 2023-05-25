35 стран получают продукцию производителей из Омской области

Продукцию производителей из Омской области получают 35 стран. Об этом сообщает региональное правительство.

- Экспортный потенциал - важный фактор развития экономики региона. Положительная динамика дальнейшего наращивания экспорта продукции АПК обеспечивается за счет участия организаций региона в реализации мер господдержки, связанной с льготными тарифами на перевозку зерновых культур, компенсацией транспортных расходов при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также льготного кредитования организаций, осуществляющих производство экспортоориентированной продукции, - уточняет министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

За период с 2019 по 2022 год финансирование по данному направлению составило 193 млн рублей, всего поддержку получили 109 организаций региона. А в 2022 году региональным экспортерам предоставлена федеральная государственная поддержка на возмещение части затрат по транспортировке готовой продукции в размере 416,3 млн рублей.

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