Омские застройщики за 4 месяца 2023 года построили половину запланированного жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половину запланированного жилья за 4 месяца 2023 года построили омские застройщики. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

- На территории Омской области в январе - апреле введено в эксплуатацию 256,34 тысяч кв.м. жилья. Это 97,8 % к аналогичному периоду прошлого года, и 40,12 % к целевому показателю 639 тысяч кв.м. на 2023 год, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что 80,26 тысячи «квадратов» приходится на многоквартирные дома, а 176,08 тысячи – на ИЖС.

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