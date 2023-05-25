Дорожники сутками забивают колеи на магистралях Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Колеи на магистралях Омска забивают дорожники сутки напролет. Об этом сообщает горадминситрация.

Работы ведутся в рамках аварийно-восстановительного ремонта. Самые большие объемы выполняются преимущественно в ночное время

- Как правило, в это время на улицах города работают специалисты Транспортного участка – отдельного подразделения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», которое специализируется на замене дорожного полотна на больших участках дорог по всей ширине проезжей части или большими картами, - уточняют в мэрии.

Одним из масштабных объектов текущей недели стала улица Конева. Здесь за две ночи колейность устранили на трех разных участках. В самых проблемных местах дорожникам приходится латать «картами», то есть, захватывать большие территории, а не совершать ямочный ремонт.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru