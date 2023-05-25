Виталий Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антитеррористическую комиссию Омской области возглавил врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом свидетельствует документ «Об изменении в указ губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года»

К слову, в этом же распоряжении исключается из состава комиссии экс-глава региона Александр Бурков.

Напомним, что заседательный орган создан в 2006 году по указу президента страны Владимира Путина.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru