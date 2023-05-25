Виталий Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Антитеррористическую комиссию Омской области возглавил врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом свидетельствует документ «Об изменении в указ губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года»
К слову, в этом же распоряжении исключается из состава комиссии экс-глава региона Александр Бурков.
Напомним, что заседательный орган создан в 2006 году по указу президента страны Владимира Путина.
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