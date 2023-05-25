Омич застрелил трех косуль в пригородном заказнике

Фото: Василий Вахрин

Трех косуль в пригородном заказнике застрелил 41-летний житель Омской области.

Инцидент произошел в декабре 2022 года на территории природного зоологического заказника регионального значения «Лузинская дача».

Орудием убийства послужил карабин, а вот разрешение на отстрел животных на данной территории у охотника не было. Мужчину задержали полицейские, когда он перевозил туши животных в своей машине. Материальный ущерб от его действий составил 600 тысяч.

Вину свою омич признал и частично возместил ущерб. Суд также назначил виновному в преступлении полгода исправительных работ с удержанием 10 % от заработка в доход государства.

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