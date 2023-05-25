Омские работодатели готовы платить сварщикам от 68 до 172 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

От 68 до 172 тысяч рублей готовы платить сварщикам омские работодатели. Об этом сообщают аналитики сервиса НН.ру.

Сейчас по стране открыли больше 37 тысяч вакансий для поиска сварщиков. Специалисты тяжелого труда больше всего требуются в республике Башкортостан, Челябинске и Свердловской области. Омская область находится на 17-м месте в стране по необходимости в производстве этих специалистов.

Между тем, по оплате труда омские работодатели готовы предложить сварщикам минимум 68 тысяч рублей.

- Наиболее низкие зарплаты предлагают сварщикам в Красноярском крае — от 68 до 151 тысячи рублей, а больше всего этим специалистам готовы платить в Тыве — от 158 до 200 тысяч рублей. В Омской области сварщики могут получать от 68 до 172 тысяч рублей, - уточняют аналитики.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru