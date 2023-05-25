Двое 12-летних ребенка попали под колеса седана в одном из дворов Омска

Фото: Госавтоинспекция

В одном из дворов Омска под колеса седана попали двое 12-летних ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Все произошло вечером 24 мая во дворе дом па улице Кузнецова. 55-летний мужчина хал по придомовой территории, когда под колеса Toyota Camry попали дети.

Ребята получили травмы и их забрала скорая. Сейчас полиция проводит проверку и выявляет виновных в случившемся.

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