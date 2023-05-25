В саду «Сибирь» погибли все деревья, высаженные омичами в 2021 году

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Высаженные омичами в 2021 году деревья в саду «Сибирь» погибли. Об этом сообщил экоактивист Сергей Костарев.

- Почти два года назад администрация похвасталась высадкой 2,5 тыс. деревьев в саду «Сибирь». Но живых молодых деревьев явно не тысячи и даже не сотни. Такой итог «акции» легко было предсказать сразу, - написал блогер.

На пост отреагировали в горадминистрации, пояснив, что три тысячи саженцев ели, сосны, клена, черемухи и липы могли погибнуть из-за несоблюдения технологий.

- Саженцы были с открытой корневой системой, и при посадке не всегда соблюдалась технология работ. Поэтому в данном случае приживаемость составила 70-80%, это хороший показатель. Полив деревьев осуществлялся, - уточнили в мэрии.

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