В саду «Сибирь» погибли все деревья, высаженные омичами в 2021 году

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Высаженные омичами в 2021 году деревья в саду «Сибирь» погибли. Об этом сообщил экоактивист Сергей Костарев.
- Почти два года назад администрация похвасталась высадкой 2,5 тыс. деревьев в саду «Сибирь». Но живых молодых деревьев явно не тысячи и даже не сотни. Такой итог «акции» легко было предсказать сразу, - написал блогер.
На пост отреагировали в горадминистрации, пояснив, что три тысячи саженцев ели, сосны, клена, черемухи и липы могли погибнуть из-за несоблюдения технологий.
- Саженцы были с открытой корневой системой, и при посадке не всегда соблюдалась технология работ. Поэтому в данном случае приживаемость составила 70-80%, это хороший показатель. Полив деревьев осуществлялся, - уточнили в мэрии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru