Россельхознадзор обнаружил в Омской области мясо с антибиотиками

Фото: Евгения ГУСЕВА
Мясо с антибиотиками в Омской области обнаружило региональное управление Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.
85 образцов проверили на остаточное количество ветеринарных препаратов. В части из них найдено превышение антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина.
В образце мяса цыплёнка содержалось 11,9 мкг/кг ветпрепаратов при норме в 10 мкг/кг, а в говядине — более 1000 мкг/кг. Все результаты внесли в единую автоматизированную систему «Веста» и передали в Россельхознадзор.
В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля, а производителю говядины направили предостережение.
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