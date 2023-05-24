Россельхознадзор обнаружил в Омской области мясо с антибиотиками

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мясо с антибиотиками в Омской области обнаружило региональное управление Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

85 образцов проверили на остаточное количество ветеринарных препаратов. В части из них найдено превышение антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина.

В образце мяса цыплёнка содержалось 11,9 мкг/кг ветпрепаратов при норме в 10 мкг/кг, а в говядине — более 1000 мкг/кг. Все результаты внесли в единую автоматизированную систему «Веста» и передали в Россельхознадзор.

В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля, а производителю говядины направили предостережение.

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