«Тепловая компания» намерена судиться с семьей 12-летней омички, упавшей в кипяток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С семьей 12-летней омички, упавшей в кипяток, намерена судиться «Тепловая компания». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2022 года, тогда школьница упала в яму с кипятком на улице Карбышева. Отверстие образовалось из-за ремонтных работ после порыва трубы.

Отец пострадавшей потребовал от коммунальщиков миллион рублей за нравственные страдания дочери, которая теперь боится выходить на улицу. Суд встал на сторону семьи.

– В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчиком допущено ненадлежащее исполнение своих обязанностей по своевременной проверке износостойкости труб на обслуживаемом участке теплоснабжения, в результате чего произошел порыв трубы теплотрассы, разлив горячей воды и частичное обрушение асфальтового покрытия, – уточнили в суде.

«Тепловая компания» не согласилась с решением и подала апелляцию в Омский областной суд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru