СК начал проверку из-за отсутствия капремонта в доме на улице Ишимской в Омске

Фото: СУ СКР по Сахалинской области

Из-за отсутствия капремонта в доме на улице Ишимской в Омске региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку.

Такая реакция ведомства последовала на репортаж «Ветей.Омск». Корреспондент рассказал, что четырехэтажный дом 1960 года постройки не видел ремонта много лет. На все запросы жителей власти отвечали одинаково - «нет бюджетных ассигнований». При этом следователи отмечают, что Омский областной суд обязал администрацию города выполнить капремонт и восстановление инженерных сетей дома ещё 10 лет назад.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины бездействия компетентных органов, дана правовая оценка факту неисполнения решения суда, по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru