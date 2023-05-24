В Омской области выросли размер и количество взяток

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Размер и количество взяток выросли в Омской области за 2022 и 4 месяца текущего года. Об этом заявляет региональная прокуратура.

Такая информация была озвучена в ходе заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона.

– Согласованными совместными действиями правоохранительных органов пресечены факты хищений бюджетных средств в различных сферах, злоупотреблений при распоряжении государственной и муниципальной собственностью, – отметили в надзорном органе.

Так, согласно статистике, сначала прошлого года выявлено больше 5 тысяч нарушений. По материалам проверок прокуратуры возбудили 40 уголовных дел.

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