Омские школьники будут получать по 20 тысяч в месяц за летний труд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 тысяч в месяц за летний труд будут получать омские школьники. Об этом 24 мая объявлено в ходе онлайн-конференции информационного центра ТАСС.

Руководитель департамента минтруда Омской области Олеся Кайль пояснила, что в прошлом году было трудоустроено более восьми тысяч несовершеннолетних. В этом году цифры должны быть не меньше. Уже подано 2,5 тысячи заявок.

Между тем, ребятам предлагают неполный рабочий день, а также работу, связанную с благоустройством, организацией досуга и многое другое. От промышленных предприятий предлагается труд в производственных цехах.

Между тем, со всеми ребятами заключаются трудовые договоры. Оплата производится в соответствии с графиком, но не меньше минимального размера оплаты труда, а это 18 678 рублей. Дополнительно школьникам выплачивается материальная поддержка – 2156 рублей за один рабочий месяц.

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