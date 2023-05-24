В Омске на улице Успешной построят шестиэтажный дом на 70 квартир

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске построят шестиэтажный дом на 70 квартир на улице Успешной в Амурском поселке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешении на строительство компании-застройщику ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».

По проекту в доме будет 70 квартир: 30 — однокомнатные, 30 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещении составит 3183,13 кв. м.

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