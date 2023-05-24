130 первокурсников ОмГУ с высокими баллами ЕГЭ смогут претендовать выплату до 120 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Около 130 первокурсников ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, набравших высокие баллы на ЕГЭ, смогут претендовать на единовременную денежную выплату в размере от 30 до 120 тысяч рублей. Ранее указ о поощрении школьников, поступающие в омские вузы, подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

— В Омский государственный университет традиционно приходит большое количество абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Мы уже занялись подготовкой списков для назначения денежного поощрения. По предварительной информации, его получателями могут стать около 130 первокурсников. Студенты, поступившие в вуз в прошлом году с высокими баллами, есть на каждом факультете, но наибольшее количество обучается на факультете филологии, переводоведения и медиакоммуникаций, факультете истории, теологии и международных отношений и юридическом факультете, — прокомментировала проректор по учебной работе Елена Еременко.

Напомним, в эту пятницу, 26 мая, омские одиннадцатиклассники будут писать ЕГЭ по литературе, химии и георграфии.

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