В Омскую область 25 мая придут дожди с грозой и сильный ветер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область завтра, 25 мая, придут дожди. В отдельных районах ожидается гроза и сильный ветер. При этом температура воздуха на территории региона существенно не изменится.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбик термометра опустится до +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Ветер северный, северо-западный со скорость 7-12 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 17 метров в секунду.

В четверг и пятницу, 25 и 26 мая, погода в Омске и области вновь порадует теплом: без осадков и до +25 градусов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru