Правительство Омской области направило 250 млн рублей на благоустройство дворов в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Правительство Омской области направит 250 миллионов рублей на благоустройство дворов в Омске и муниципальных районах.

На выделенные средства в 2023 году будут приведены в порядок не менее 55 дворов в Омске и не менее 32 дворов в других населенных пунктах области.

— Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» у нас есть возможность преображать не только парки, скверы, площади, но и благоустраивать дворовые территории, создавая комфортный микроклимат непосредственно в местах проживания наших людей. Средства должны быть потрачены с умом и для блага горожан и сельских жителей – на оборудование площадок для отдыха и досуга, ремонт дворовых проездов, освещение, озеленение, — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.

Отметим, в 2023 году власти также планируют преобразить 140 общественных пространств в Омске и других городских и сельских поселения, расположенных на территории региона.

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