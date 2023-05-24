В Омске отремонтировали скамейки в скейт-парке на Бударина, поврежденные вандалами

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске сегодня, 24 мая, отремонтировали скамейки в скейт-парке на улице Бударина, которые ранее повредили вандалы.

Несмотря на то, что толщина доски, из которой изготовлены скамейки, составляет 5 сантиметров, а каждая дощечка прикреплена к каркасу особым антивандальным способом, неизвестным ничего не помешало поломать их. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

— Как оказалось, фраза «омичу все по плечу» разными людьми понимается по–разному. Кто-то ставит производственные и спортивные рекорды, а кто-то борется с городской средой, — подметил мэр Сергей Шелест.

Градоначальник также сообщил, в скейт-парке после этого случая были установлены три камеры видеонаблюдения.

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