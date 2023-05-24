В двух районах Омской области с 24 по 25 мая проведут антитеррористические учения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Марьяновском и Москаленском районах Омской области с 24 по 25 мая пройдут ученияпо пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

— Целью тактико-специального учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Такой формат взаимодействия предполагает отработку учебных задач с проведением практических мероприятий по противодействию терроризму на местности, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

В силовом ведомстве также отметили, что местным жителям во избежание неудобств при передвижении к месту работы и проживания следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации.

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