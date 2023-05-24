В Омской области во вторник ликвидировали пять лесных пожаров

Фото: ГУЛХ Омской области

Во вторник, 23 мая, в лесах Омской области потушили пять пожаров. Возгорания произошли в Большеуковском, Муромцевском, Тарском и Тевризском районах. В тушении были задействованы 85 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Начиная с 5 мая в Большеуковском районе для ликвидации пожаров на территории местного лесхозе были привлечены 53 работника парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана».

Отметим, сегодня, 23 мая, на большей части территории Омской области ожидается пятый класс пожарной опасности по условиям погоды.

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