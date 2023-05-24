Омский экономист Половинко прокомментировал назначение региональной стипендии от врио Хоценко

Фото: соцсети.

Заведующий кафедрой региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Достоевского Владмир Половинко прокомментировал решение главы региона о финансовой поддержке выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ. Размер выплат для отличников составит от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов.

- Мера, которую озвучил глава региона, стимулирует абитуриентов поступать в омские вузы. Возрастает шанс, что после получения образования, они останутся работать в родном регионе. Сейчас сложно говорить, как это решение повлияет на абитуриентов, но повлияет обязательно. Об этом можно судить по той полемике, которая развернулась в социальных сетях, — отметил Половинко для Омскрегиона.

Напомним, денежное поощрение будут выплачивать единовременно тем, кто в общей сложности по трем учебным предметам на ЕГЭ набрал минимум 240 баллов. Так, при получении от 240 до 249 баллов выпускник получит 30 тысяч рублей, от 250 до 259 баллов – 42 тысяч рублей, от 260 до 269 тысяч рублей – 60 тысяч рублей, от 270 баллов и выше – 120 тысяч рублей. Всего на выплаты из областного бюджета выделят 17 млн рублей.

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