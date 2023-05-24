Омичей приглашают на конкурс «Российское дерево года»

Ириновский дуб из Всеволожского района. Фото сайта муниципалитета.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ проводит очередной этап конкурса — голосование за главное дерево страны на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». На конкурс приглашают и омичей. По словам организаторов, программа нацелена на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Представители сертификационной комиссии всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ утвердили список деревьев — участников конкурса. Среди 69 номинантов конкурса — Пушкинский и Суворовский дубы, кедр Пастернака, ясень Поленова, сосна Кузнецова, платан Палласа, тополь графа Панина, Сибирская яблоня и груша — Кормилица, тис Курильский мудрец, береза Долины гейзеров, Священная лиственница, самая большая ель Фенноскандии. В список включен каштан Льва Толстого и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. От Омска заявлена сибирская яблоня, которая растёт возле краеведческого музея.

Свой выбор россияне должны сделать к 1 авгуту текущего года.

Читать полностью: https://omskzdes.ru/society/81618.html

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