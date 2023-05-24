Полпред президента Серышев принес соболезнования по случаю ухода из жизни омского спикера Варнавского

Фото: Коммерческие вести.

Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев выразил соболезнования родным и близким председателя омского Заксобрания Владимира Варнавского, который накануне ишел из жизни на 77-м году. В связи с уходом из жизни спикера регионального парламента, почетного гражданина Омской области полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обратился со словами сочувствия к его семье: супруге и сыновьям.

- Уверен, многие люди со скорбью восприняли это трагическое известие. Владимир Алексеевич был и остается выдающейся личностью, известным российским политиком и общественным деятелем. Он всю жизнь работал на благо омичей. Его высочайшая компетентность, талант руководителя и организатора вызывают чувство огромного уважения и признания. Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах близких и всех тех, кто знал его, работал с ним, — говорится в телеграмме полпреда Анатолия Серышева.

В избирательном округе покойного, в Муромцевском районе, объявлен траур. Прощание с известным политиком Владимиром Варнавским состоится 25 мая.

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