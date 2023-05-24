В Омске на Красном пути столкнулись четыре автомобиля

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Накануне вечером в Омске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, четыре автомобиля столкнулись на улице Красный Путь.

Как рассказывают в полиции, сначала 40-летний водитель автомобиля «Рено Каптюр» двигался по улице Красный Путь со стороны улицы Березовая. В районе пересечения с улицей Учхоз он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», который продвинулся вперёд и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». А тот, в свою очередь, продвинулся вперед и столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер».

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась юному пассажиру «Рено» — двухлетнему мальчику.

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