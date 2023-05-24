8 июня в Омске могут избрать нового спикера Заксобрания региона

Фото: 2ГИС.
В Омской области нового спикера Законодательного собрания могут избрать уже 8 июня - это дата ближайшего заседания парламентариев. Хотя пока вопрос об избрании спикера в повестке не заявлен.
Напомним, Владимир Варнавский, возглавлявший Законодательное собрание Омской области с 1994 года, скончался в ночь на 23 мая 2023 года в возрасте 76 лет.
До последнего дня спикер был занят рабочими делами и визитами.
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