Президент Путин наградил омского экс-губернатора Буркова

Фото: соцсети.

Президент Владимир Путин наградил орденом Почета экс-губернатора Омской области Александра Буркова, сообщил действующий врио губернатора Виталий Хоценко.

- Поздравляю Александра Леонидовича с заслуженной высокой государственной наградой, – написал действующий глава региона.

- Большая честь для меня – получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей: открытых, добрых, отзывчивых людей с крепким сибирским характером. Вместе мы реализовывали национальные проекты. Вместе мы противостояли пандемии. Вместе мы помогали нашим бойцам, которые приняли участие в специальной военной операции. Вместе мы поддерживали инициативы и решения нашего президента. Эта награда – признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны, – также прокомментировал Александр Бурков.

Отметим, Александр Бурков руководил Омской областью с 2017 года с приставкой врио, и с 2018 по 2023 год – в статусе избранного губернатора.

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