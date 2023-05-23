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НовостиОбщество23 мая 2023 17:36

В Омске до 11:00 24 мая будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных веществ, наблюдаются в областном центре в ночные и утренние часы не первый день
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске поздним вечером 23 мая вновь объявили режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 24 мая будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, сегодня, 23 мая, режим неблагоприятных метеоусловий действовал до 11:00.

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