Виталий Хоценко поручил найти в Омске помещение для волонтеров, изготавливающих маскировочные сети для бойцов СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омской области Виталий Хоценко поможет волонтёрам из Марьяновского района в расширении производства маскировочных сетей для бойцов СВО. Сегодня, 23 мая, с такой просьбой к руководителю региона обратилась активистка одной из волонтерских групп района Мария Тарасова.

Марьяновские волонтеры с первых дней СВО занимаются раскроем и пошивом спальников, эвакуационных носилок, гранатных подсумков, изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей на шлемы для наших бойцов.

Сейчас в рамках акции «Вместе Мы Можем Всё» добровольцы на пожертвования изготавливают маскировочные сети разных размеров и назначения — на технику, танки, окопы. С небольшим производством, организованным неравнодушными сельчанами, Виталий Хоценко ознакомился и сам в ходе рабочей поездки в Марьяновский район.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

По словам Марии Тарасовой, желающих трудиться на благо фронта становится все больше. Она также заявила о готовности волонтеров организовать пошив изделий для военнослужащих и в областном центре. Все, что для этого нужно, лишь соответствующее помещение. Виталий Хоценко поддержал начинания добровольцев и дал поручение министру промышленности Омской области Андрею Посаженникову найти подходящее помещение.

— Они делают в Марьяновке крепкие носилки, хорошие спальные мешки, поясные сумки, сети. Теперь хотят организовать эту деятельность в Омске, есть люди, которые готовы этим заниматься, но нет подходящего для такого производства помещения. Обязательно надо помочь, — поручил Хоценко главе ведомства.

Отметим, в ходе личного приема Виталий Хоценко пообщался и с депутатом Богословского сельского поселения Вадимом Давыдовым. По его обращению при участии главы Омского района и представителей региональных министерства был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием инфраструктуры в селе Новомосковка.

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