За благоустройство рядом в Кировским ЗАГСом проголосовали 5900 омичей. Территория сквера по улице Дмитриева в 11 микрорайоне Омска – одно из 16 городских пространств, представленных на голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России. Проектом благоустройства предполагается расширить проезд к зданию ЗАГСа, разбить аллею, где можно будет прогуляться и сфотографироваться с тематическим арт-объектом, а также дополнить пространство малыми архитектурными формами.

- Удобно, если будут сделаны парковочные места рядом с ЗАГСом. Это очень актуально, — рассказала омичка Анастасия Лонская.

Напомним, в Омской области в голосовании участвуют 27 территорий для благоустройства в Омске, Калачинске, Исилькуле и Таре, а также дизайн-проекты третьей очереди благоустройства ул. Октябрьская в рабочем поселке Красный Яр Любинского района. Всего со старта голосования, с 15 апреля, свой выбор сделали уже более 128 тысяч жителей Омской области.

Проголосовать за одну из территорий может каждый житель региона старше 14 лет. Сделать выбор можно до 31 мая включительно на платформе 55.gorodsreda.ru. Также голосование доступно через приложение волонтёров, которые работают в общественных местах городов-участников.

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