Каждый второй трудоспособный омич не признает корпоративные праздники

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Половина жителей Омской области не любит и не признает корпоративные праздники. При этом вторая часть относится положительно к подобным мероприятиям, сообщил информацию о проеденном исследовании портал SuperJob.

При этом женщины более лояльно относятся к праздникам с коллегами, нежели мужчины: 67% против 38% соответственно. Такие мероприятия более всего по душе сотрудникам 35–44 лет.

Больше 40% омичей признались, что вообще не стали приходить на последний корпоратив. При этом треть из них пропустили мероприятие по уважительной причине, остальные просто не захотели идти на праздник.

9% омичей заявили, что не одобряют поведение коллег, которые пропускают подобные встречи. По их мнению, это важная часть рабочего процесса и налаживания отношений между сослуживцами.

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