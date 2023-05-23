Марьяновские волонтеры попросили у главы Омской области помещение для помощи солдатам

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Помещение для помощи солдатам попросили у главы Омской области марьяновские волонтеры. Об этом сообщили в областном правительстве.
Просьба была озвучена в ходе личного приема жителей. К Виталию Хоценко обратилась активистка Мария Тарасова. Она рассказала, что ряды волонтёров прирастают, поделилась идеями по развитию гуманитарной помощи участникам СВО и заявила о готовности участников волонтёрского движения организовать пошив изделий для бойцов и в областном центре, для этого лишь необходимо найти соответствующее помещение.
Глава региона поддержал начинания волонтёров и поручил региональному минпрому подыскать подходящее для этих целей помещение.
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