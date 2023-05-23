С июня на левом берегу Омска начнут запуск новых троллейбусных линий

no-title Фото: пресс-служба администрации города Омска

До конца мая текущего года в Омск поступят последние 10 троллейбусов из 40 приобретенных в этом году «Адмиралов». Пассажирский транспорт собираются запустить на новые троллейбусные маршруты. Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец рассказал подробно о сроках выхода новых троллейбусов и маршрутах их движения.

- Окончательный расчет будет выполнен до 9 июня. Потом в течение месяца мы будем заниматься подготовкой к выпуску этих троллейбусов в линию, и планируем, чтобы они не простаивали на территории предприятия, а выполняли перевозку пассажиров, - сообщил Кормилец.

Всего 49 троллейбусов «Адмирал» выйдут на совершенно новые маршруты: №5, № 7м и № 10. Два маршрута будут ходить от «Меги»: один по улице 10 лет Октября (№ 10); второй – до микрорайона «Юбилейный» (№ 5). Еще один новый маршрут соединит улицу Дергачева (микрорайон «Зеленая река») и будет ходить до железнодорожного вокзала (№ 7м). Кроме того, на маршрут № 5 выпустят 15 троллейбусов, на другие два – по 17 троллейбусов.

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