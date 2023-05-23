Прощание с Владимиром Варнавским пройдет 25 мая в Концертном зале Омска

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Концертном зале Омска 25 мая состоится прощание с председателем Заксобрания Омской области Владимиром Варнавским.

Панихида начнется в 11.00 и продлится два часа. Напомним, известие о кончине политика пришло 23 мая.

К слову, о месте захоронения спикера регионального парламента пока не сообщается.

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