Прославленный спортсмен при поддержке ОНПЗ провел мастер-классы для участников проекта «Хоккей для всех»

Тренировки под руководством именитого наставника прошли при поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти».

В роли тренера для нападающих выступил Константин Баранов. В прошлом хоккеист играл за команду «Авангард». Константин Баранов — чемпион России в составе «Авангарда». На мастер-классах присутствовали участники первенства Омской области по хоккею — дети до 11 лет из разных команд региона.

Константин Баранов отработал с ребятами приемы, полезные при организации игры в защите или нападении, разобрал технику и дал советы детям. Площадка Хоккейной академии Авангарда, на которой состоялись уроки, уже знакома юным спортсменам. Часть матчей первенства, ставшего ключевым спортивным событием проекта, происходила именно здесь. В чемпионате принимают участие команды из разных районов области. Спортивный проект «Хоккей для всех» реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

- Омский нефтеперерабатывающий завод поддержал проект «Хоккей для всех», чтобы сделать занятия этим видом спорта более доступными для всех омичей. В регионе более 10 000 человек занимаются хоккеем, и для них проведение регулярных чемпионатов, мастер-классов и спортивных праздников служит важным фактором повышения игрового мастерства. ОНПЗ на протяжении многих лет инвестирует в развитие спорта и поддержку здорового образа жизни в Омской области, — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

- Ребята – участники проекта высоко ценят возможности, которые открыл им Омский НПЗ. Юные хоккеисты с большим удовольствием учатся мастерству у знаменитых игроков «Авангарда», с азартом соревнуются на ледовом поле. Для мальчишек из отдаленных районов это уникальный шанс присоединиться к профессиональному хоккейному сообществу. Омский нефтеперерабатывающий завод с готовностью откликнулся на просьбу помочь в развитии любительского хоккея в регионе. Теперь такие хоккейные мастер-классы стали доступны для поклонников этого вида спорта, - рассказал президент омской федерации хоккея Михаил Лавриков.

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