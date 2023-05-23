Никто не хочет стать главой сельпо Заливино на севере Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Омской области никто не хочет становиться главой сельского поселения Заливино. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Повторный конкурс оказался безуспешным для местной администрации. Видимо, желающих брать на себя ответственность за северные части региона совсем нет.

Между тем, в поселение входят два села - Заливино и Коренево и три деревни - Атачка, Фрунзе и Бородихино. Проживает на территории населенных пунктов 1,4 тысячи человек.

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