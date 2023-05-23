Пьяный водитель мотоцикла без прав угробил свою пассажирку на трассе под Омском

Фото: УМВД России по Омской области

На трассе под Омском угробил свою пассажирку пьяный водитель мотоцикла без прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Все произошло на 78 км автодороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в направлении областного центра. Водитель мотоцикла «Fekon FK» не справился с управлением и вылетел в кювет.

От полученных при падении травм скончалась 43-летняя омичка. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела на нарушителя.

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