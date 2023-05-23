В Омской области разыскивают водителя иномарки, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области разыскивают водителя иномарки, который вечером в понедельник, 22 мая, сбил пешехода и скрылся с места аварии.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управлявший предположительно «Хендай Солярис» серого цвета, двигался по автодороге «Подъезд к селу Ульяновка» в направлении трассы Омск–Нижняя Омка. В районе 4-го километра он сбил пешехода, шедшего по краю дороги, а затем скрылся с места ДТП. В результате ДТП пешеход — 28-летний мужчина — получил травмы. Его доставили в больницу.

Всех, кто располагает информации о ДТП или местонахождении водителя, просят обращаться по телефонам: 79-35-04 либо 102.

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