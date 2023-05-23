В Омске за неделю зарегистрировали 498 случаев парковки на газонах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске с 17 по 22 мая специалисты департамента контроля выявили 498 фактов парковки автомобилей на газонах. Рейды по поиску нарушителей проходят ежедневно.

— По решению Омского городского Совета на территории города запрещена остановка и стоянка транспортных средств на газонах, а также на детских и спортивных площадках, — отметили в пресс-службе мэрии.

Отметим, за парковку на газоне омичам может грозить либо предупреждение, либо штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года придется отдать от 4 до 5 тысяч рублей.

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