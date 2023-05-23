В Омске на «Зеленом острове» 3 июня с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в день рождения парка «Вокруг света», 3 июня, горожан ждет масштабная праздничная программа. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

С 11:00 омичей ждут игры, шоу мыльных пузырей, два театрализованных выступления, а также торжественное открытие новых аттракционов и «живых» статуй. Вечером для горожан с бесплатным концертом выступят группа «Градусы» (18:00-19:00) и Ольга Бузова (19:00-20:00).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru