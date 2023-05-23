В Омске в Амуре-2 построят 8-этажку на 93 квартиры

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске построят восьмиэтажный жилой дом на 93 квартиры в микрорайоне №3 в районе Амуре-2.

Накануне разрешение на строительство застройщику в лице ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное» выдал департамент архитектуры и градостроительства.

Согласно проектной документации, в многоэтажке будут 93 квартиры, из которых 61 — однокомнатные, 22 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме составит 4463,8 кв. м.

Напомним, в рамках инвестиционного проекта в Амуре-2 должны построить 36 многоквартирных домов, 3 детский сада на 310 мест каждый, а также школу с бассейном на 2500 мест. Ранее стройплощадку посещал врио губернатора Виталий Хоценко.

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